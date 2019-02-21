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Генсек ОБСЕ: Напряжение вокруг Азовского моря вызывает глубокое беспокойство

Генсек ОБСЕ: Напряжение вокруг Азовского моря вызывает глубокое беспокойство
20:45 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ обеспокоилась ситуацией вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

Напряжение в районе Азовского моря и Керченского пролива вызывает глубокое беспокойство.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Напряжение над Азовским морем и Керченским проливом вызывает глубокое беспокойство. 26 ноября я выдал государствам-участникам в Постоянном Совете раннее предупреждение, призывая к сдержанности и дипломатическому решению. Существенный диалог является единственным выходом. Я призываю всех держать открытыми каналы связи", - сказал он.

Генсек ОБСЕ заверил, что мирное урегулирование кризиса в и вокруг Украины остается среди главных приоритетов ОБСЕ: "Нахождение мирного урегулирования кризиса в и вокруг Украины остается среди ТОП-приоритетов ОБСЕ. ОБСЕ продолжает помогать в вопросе деэскалации напряжения на местах и поддерживает усилия по нахождению мирного решения".

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Гремингер добавил, что Минские договоренности остаются лучшим путем к миру на Донбассе. "Я убежден, что растущее недоверие между сторонами препятствует имплементации Минских договоренностей, которые остаются наилучшим путем для достижения мира", - сказал он.

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Азовское море, ОБСЕ, Керченский пролив, Томас Гремингер.
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