Генсек ОБСЕ: Напряжение вокруг Азовского моря вызывает глубокое беспокойство

Новости Украины: ОБСЕ обеспокоилась ситуацией вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

Напряжение в районе Азовского моря и Керченского пролива вызывает глубокое беспокойство.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Напряжение над Азовским морем и Керченским проливом вызывает глубокое беспокойство. 26 ноября я выдал государствам-участникам в Постоянном Совете раннее предупреждение, призывая к сдержанности и дипломатическому решению. Существенный диалог является единственным выходом. Я призываю всех держать открытыми каналы связи", - сказал он.

Генсек ОБСЕ заверил, что мирное урегулирование кризиса в и вокруг Украины остается среди главных приоритетов ОБСЕ: "Нахождение мирного урегулирования кризиса в и вокруг Украины остается среди ТОП-приоритетов ОБСЕ. ОБСЕ продолжает помогать в вопросе деэскалации напряжения на местах и поддерживает усилия по нахождению мирного решения".

Гремингер добавил, что Минские договоренности остаются лучшим путем к миру на Донбассе. "Я убежден, что растущее недоверие между сторонами препятствует имплементации Минских договоренностей, которые остаются наилучшим путем для достижения мира", - сказал он.