Сегодня истекает льготный период растаможки "евроблях"

Новости Украины: В Украине сегодня заканчивается период растаможки авто "на еврономерах" с уплатой 50% акциза.

В Украине сегодня истекает льготный период растаможки авто "на еврономерах". Это предусмотрено законами №2611-VIII и №2612-VIII о формуле расчета акциза и штрафах за нарушение сроков транзита.

Сегодня до 23:59 - последний шанс растаможить импортированные авто с уплатой половины акциза. Такие условия распространяются на растаможку одним человеком одной машины, ввезенной из-за границы.

Как сообщалось, сегодня столичные подразделения таможни будут работать до 24:00.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличенные штрафы за нерастаможенные машины.

Оба закона вступили в силу 28 ноября прошлого года.

Еще в течение трех месяцев можно будет оплатить штраф 8500 грн, чтобы закрыть режим транзита и перейти к оформлению автомобиля в режим импорта. При этом владельцев авто с еврономерами не будут привлекать к ответственности за просрочку временного ввоза или транзита, уклонение от уплаты таможенных платежей.