Посольство США в Украине: Коррупция остается насущной проблемой

Новости Украины: По заявлению посольства США, коррупция мешает прогрессу в Украине.

По мнению посольства США, коррупция остается насущной проблемой и мешает Украине достигать прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление американского дипломатического представительства в Facebook.

"В этот день 5 лет назад протестующим с ЕвроМайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что украинская власть должна "окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины".