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"Смех и грех": Омелян дал комментарий касаемо дела НАБУ

"Смех и грех": Омелян дал комментарий касаемо дела НАБУ
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Омелян назвал дело против него театром абсурда.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что обвинительный акт в его отношении является частью программы по его дискредитации и имитацией борьбы с коррупцией в государстве.

"Театр абсурда, хотя и неплохо срежиссированный, но все же абсурда,продолжается… Средства, потраченные НАБУ на "дело Омеляна", превышают то, что они считают "незаконным обогащением", в разы… Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институцию намного сильнее", - написал В.Омелян на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Дело против одного реального коррупционера сделала бы из НАБУ героя. Дело НАБУ против Омеляна - смех и грех. Смех - мой, грех – ваш", - добавил министр.

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При этом он отметил, что против него, как и Уляны Супрун, "людей, которые инициируют и осуществляют реформы - ведется такая беспринципная и низкая игра". "Дорожный фонд работает, дороги отстраиваются, люди имеют возможность путешествовать самолетами дешевле, чем когда-либо. Все больше иностранных компаний открывают Украину… Грузопоток в портах растет, несмотря на блокаду Азова. Это все сделано мной и моей командой. За это я получил несколько волн информационных кампаний по моей дискредитации, преследование членов моей семьи, дело НАБУ", - заявил В.Омелян.

Он также пообещал сообщить некие подробности и руководстве НАБУ "и их друзьях" после выборов, "чтобы не раскачивать лодку".

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Мининфраструктуры, SAP, НАБУ, Владимир Омелян.
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