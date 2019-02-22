Большинство украинцев считают себя православными, но не относят себя ни к ПЦУ, ни к УПЦ МП

Новости Украины: Опрос показал, что большинство украинцев не относит себя ни к ПЦУ, ни к УПЦ МП.

Подавляющее большинство украинцев относит себя к православному вероисповеданию. Большинство из них не относит себя ни к одной из конфессий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, передает УНН.

Так, по результатам опроса, к православию себя относят 71,6% украинцев, 10% респондентов не относят себя ни к одной религии, 8,3% относят себя к греко-католицизму, 7% - "просто христиане".

На вопрос о том, к какой именно православной религии они себя относят, 42,5% респондентов отметили, что "просто православные и не относят себя ни к одной из конфессий". Кроме того, 41,5% опрошенных отнесли себя к Православной церкви Украины, 14,1% - к УПЦ Московского патриархата, а 1,9% не определились с ответом.

Центр провел исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов во всех областях Украины, без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.