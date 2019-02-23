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Супрун рассказала, в чем опасность выгорания на работе и переутомления

Супрун рассказала, в чем опасность выгорания на работе и переутомления
09:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как распознать усталость от выгорания на работе и что сделать для их ликвидации.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook опубликовала новую статью о том,как отличить выгорание на работе от простой усталости.

По словам Супрун, выгоранием считается такое состояние, когда выходные и даже отпуск не помогают восстановить силы. Это состояние похоже на депрессию: у человека нет сил, плохое настроение, он эмоционально нестабилен.

Более того, возникают проблемы с едой, сном, появляются головные боли, головокружение, боли  в желудке, тошнота, учащенное сердцебиение или одышка. Усталость же, по словам чиновницы, уходит с помощью сна и правильной пищи. 

Также, при выгорании на работе, человек совершает все больше ошибок, а коллеги и клиенты начинают раздражать. Нередки случаи, когда при этом состоянии человек уже утром чувствует себя разбитым. Опасность выгорания на работе возникает из-за того, что при таком состоянии снижается иммунитет, человек рискует заболеть болезнями сердца и сосудов, диабетом, впасть в депрессию. Иногда для того, чтобы излечиться от выгорания нужно несколько месяцев. 

В Минздраве советуют прислушиваться к себе, а при обнаружении признаков выгорания изменить свои ценности и попробовать переключиться на спорт или хобби, чтобы не думать о работе. Также стоит заручиться поддержкой близких. В ведомстве рекомендуют сократить время пользования гаджетами, делать перерыв между проектами, не работать сверхурочно, общаться больше за пределами профессионального круга и учиться говорить нет.

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Все по теме:

Усталость, Признаки, Ульяна Супрун, Опасность для здоровья, Выгорание на работе, Ликвидация причин.
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