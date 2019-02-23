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В Нацполиции хотят усилить ответственность за половое насилие над детьми

В Нацполиции хотят усилить ответственность за половое насилие над детьми
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Вячеслав Аброськин выступает за необходимость принятия закона об усилении ответственности за половые преступления в отношении малолетних детей.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины «Вячеслав Аброськин выступает за необходимость принятия закона об усилении ответственности за половые преступления в отношении малолетних детей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аброськин сообщил, что 21 февраля в одном из сел 14-летний парень изнасиловал ученика 6-го класса, причем инцидент злоумышленник снимал на мобильный телефон.

«Ужасное преступление совершил несовершеннолетний мальчик. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно так пять лет тому назад этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы», - отметил Аброськин.

«Подонок взрослый изнасиловал малолетнего сына, затем - еще сам ребенок этот парень насилуете другого малолетнего - и это уже цепная реакция, а что будет дальше - это вопрос... Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект №6607), в противном случае мы будем продолжать уничтожение самих себя», - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Как известно, 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего).

2 февраля 2019 года законопроект был возвращен на доработку.

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Насилие, Малолетние дети, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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