Порошенко назвал Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда: реакция РФ

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко назвал художника Казимира Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда, на его заявление уже отреагировали в России.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter по случаю 140-й годовщины со дня рождения известного художника Казимира Малевича назвал его выдающимся деятелем украинского авангарда.

Президент Украины отметил, что художник родился в Киеве и назвал его выдающимся деятелем украинского авангарда, самобытное творчество которого стало уникальным явлением мирового искусства. Он также призвал уважать наследие великих украинцев.

У цей день 140 років тому у Києві народився Казимир Малевич, великий художник, визначний діяч українського авангарду, самобутня творчість якого стала унікальним явищем світового мистецтва. Шануймо спадщину великих українців!#GloryToUkraine pic.twitter.com/YjehiPk29o — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 февраля 2019 г.

Отмечается, что в России сразу же отреагировали на заявление Порошенко. Так первая заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что "Малевич принадлежит мировой культуре - и не российской, и не украинской, и не только советской".

Марина Порошенко с сыном и политиками на премьере фильма про художника

Также, российское издание процитировало слова внучатого племянника Казимира Малевича Станислава Богданова, который подтвердил, что художник родился недалеко от Киева, однако нелепо считать его украинцем. По словам Богданова, и белорусы, и россияне, и украинцы считают Малевича "своим" художником, однако по больше части он работал именно в России, а его работы представлены в Амстердаме и России, но никак не в Украине. При этом Богданов отметил, что в Украине много делают, связанного с его именем: переименовывают улицы и открывают памятники.

Стоит отметить, что в 2016-м году в Украине состоялась выставка "Малевич. За пределами полотна". Организаторы тогда подчеркнули, что главной целью выставки является "вернуть" художника Украины и восстановить историческую справедливость. Самые известные исследователи творчества Малевича, которые проанализировали его деятельность, сделали вывод: авангард вовсе не русский, он - украинский, о чем свидетельствуют найденные тексты, авторства художника.