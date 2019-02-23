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Справочник по немецкому правописанию изменил название столицы Украины

Справочник по немецкому правописанию изменил название столицы Украины
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden в Германии изменил правописание названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook сообщил, что самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden в Германии изменил правописание названия столицы Украины Киева на Kyjiw вместо Kiew.

Климкин отметил, что ранее в этом словаре название украинской столицы подавалось только через российскую транскрипцию. Теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew (Київ не Киев) в немецкоязычных странах.

Климкин призвал украинцев и друзей Украины в немецкоязычном пространстве присоединиться к усилиям наших дипучреждений и поддержать тренд правильного употребления украинских географических названий.

Глава МИД Украины отметил, что улетая из венского, берлинского или мюнхенского аэропорта в Киев, еще приятнее будет возвращаться на Родину, если пункт назначения будет обозначаться так, как его произносим мы. Он выразил надежду, что первыми к акции присоединятся посольства Германии и Австрии в Киеве.

Напомним, Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия.  Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт. Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку.

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Все по теме:

Киев, Название, Изменение, Павел Климкин, Duden, Немецкий справочник по правописанию, Kyjiw.
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