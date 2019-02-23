Порошенко о "23 февраля": Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день

Новости Украины: Порошенко заявил, что уже ни у кого в Украине не возникает мысли праздновать "23 февраля", и выразил поддержку тем, кто забыл, что это за день

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже ни у кого в Украине не возникает мысли праздновать "23 февраля", и выразил поддержку тем, кто забыл, что это за день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития в Львовской области в конференц-зале "Арена Львов".

"Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать этот факт, поддержать всех тех, кто забыл", - отметил он.

По его словам, изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украины.

Порошенко отметил, что в феврале 2014 года, когда так называемые "зеленые человечки" захватывали Крым, уже началась незаконная аннексия украинского полуострова РФ. "Я это видел собственными глазами, когда прибыл в аэропорт Симферополя для того, чтобы появиться в Верховной Раде Крыма. Все, что я мог сделать, это лично прийти и попытаться остановить незаконное заседание, на котором они планировали объявить "референдум", - сказал глава государства.

"Когда я пришел в помещение крымского парламента, там свет был выключен, никого не было, а помещение стоит в окружении маленьких "зеленых человечков" в три ряда. Они выстроились для того, чтобы не пустить Порошенко. Я на фоне пустого темного помещения сказал, что это все фейк, фарс, хочу, чтобы мир меня услышал, потому что мы - великая нация не боимся Россию. И это было продемонстрировано в течение последующих 5 лет", - добавил президент

Он напомнил, что "23 февраля - день российской армии - был украинским государственным праздником, вдумайтесь, такой была Украина, его отмена была моим первым президентским решением".

"Сегодня каждый украинец знает о нашем украинском настоящем Дне защитника Отечества - о 14 октября. Очень хорошо, когда государственные и народные праздники сочетаются... и уже ни у кого мысли нет праздновать 23 февраля", - отметил глава государства.