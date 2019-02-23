Кириленко: Нацотбор на "Евровидение 2019" стал частью гибридной войны

Новости Украины: Национальный отбор на "Евровидение-2019", по заявлению вице-премьер-министра, стал частью гибридной войны России против Украины.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2019" стал частью гибридной войны России против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - отметил он.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019", - добавил Кириленко.

Как известно, в общественном движении "Видсич" заявили, что трое из шести финалистов конкурсного отбора "Евровидение-2019" MARUV, YUKO, ANNA MARIA - "откровенные коллаборационисты". На странице движения в Facebook, активисты призвали членов жюри и ведущего конкурса Сергея Притулу перед голосованием "исчерпывающе проинформировать" зрителей о позиции конкурсантов относительно российской агрессии и оккупации украинских территорий. В то же время зрителей просят "не поддерживать коллаборационистов и не голосовать за них".

В свою очередь Кириленко, комментируя позицию активистов, написал: "Общественное движение "Видсич" обнародовало мощную и обоснованную позицию о недопустимости участия в "Евровидении" от Украины "российских" гастролеров всех разновидностей".