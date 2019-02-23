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Простуда, витамин С и лимоны: Супрун продолжает развенчивать мифы

Простуда, витамин С и лимоны: Супрун продолжает развенчивать мифы
22:44 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Супрун опровергла миф о пользе витамина С и лимона при простуде.

Польза витамина С для лечения простуд - еще один миф, как и то, что больше всего этого витамина в лимонах.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Польза витамина С для лечения простуд, "улучшения самочувствия"- это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк по миру", - подчеркнула она.

По словам чиновника, более поздние независимые адекватно спланированные исследования не подтвердили тезисы об огромной пользе витамина С в лечении простуды.

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"Некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять. Но не в случае превышения дозы, а при потреблении дневной потребности!" - написала она.

Супрун напомнила, что в день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С, а в случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.

"А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжогу, головную боль и бессонницу", - отметила она.

В то же время Супрун отметила, что в лимонах действительно есть витамин С, но дольки лимона или чая с ним мало - чтобы употребить 90 мг витамина С следует съесть большой лимон вместе с кожурой, потому что аскорбиновой кислоты там не так и много.

"Лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви", - добавила она.

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Минздрав, Мифы, Витамин C, Лимоны, Ульяна Супрун.
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