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Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода

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Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В воскресенье, 24 февраля, на всей территории Украины сохранится сухая погода, днем в стране от 3° мороза до 2° тепла.

В Украине в воскресенье, 24 февраля, сохранится холодная погода, которую будет определять антициклон, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков в стране не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях 3-8° мороза, на остальной территории -6-11°, в большинстве восточных областей и в Карпатах 12-17° мороза; днем в Украине от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве 24 февраля без существенных осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем около 0° .

Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -1...-3
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Суммы – 0...-2
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -1...+1

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 24 февраля самая высокая температура днем была 15,8° тепла в 1990 году, самая низкая ночью 20,3° мороза в 1932 году.

В Украине 25 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 11° мороза; днём 1-6° тепла. В Киеве 25 февраля существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 2-4° тепла.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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