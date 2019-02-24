В МОН не исключили, что стоимость обучения в университетах может подорожать

Новости Украины: Министерство образования Украины вынесет на общественное обсуждение проект постановления о введении индикативной себестоимости высшего образования.

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости", сообщает пресс-служба МОН.

"Установить, что стоимость образовательной услуги по получению высшего образования образовательного степени бакалавра, магистра за первый курс (год) обучения при заключении договора о предоставлении образовательных услуг между учреждением высшего образования и физическим (юридическим) лицом по перечню специальностей (специализаций), для которых определяется индикативная себестоимость, которая устанавливается учреждением высшего образования не ниже индикативной себестоимости, если учреждение высшего образования в течение предыдущего календарного года осуществлял подготовку специалистов соответствующего ступени высшего образования и специальности (специализации) по дневной форме получения образования по государственному или региональным заказом", - говорится в постановлении.

Обучение на контракте на популярные специальности подорожает с 2020 года. Цена будет подниматься постепенно. Причин несколько: государство вкладывает в обучение студента больше, чем платят контрактники. И еще некоторые вузы заманивали студентов низкими ценами на контракт и демпинговали. Нововведение касается только топовых специальностей, потому что на другие (инженеры, естественные науки) даже на госбюджет недобор.

И касается он не всех специальностей, а только топовых: юристы, экономисты, медики, дизайнеры, менеджеры, политологи, психологи, социологи, журналисты, финансисты.

Напомним, Министерство образования и науки Украины сообщает об обнародовании на своем официальном сайте проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности".