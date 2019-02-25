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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления
10:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). Имя Мария носили многие королевские особы Европы, в том числе и в Российской империи.

У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.

Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Поздравления

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

День Ангела Галины: значение имени и смс-поздравления

Маня, Маруся, Муся, Мария —

Маш очень много не только в России.

Много и в Святцах святых у них есть.

Праздник сегодня — в твою только честь!

Машенька наша, тебя поздравляем

С днем именинным и счастья желаем!

Много красавиц вокруг — ты всех краше!

Будь же прелестной всегда, наша Маша!

Будь самой умной, душевной, сердечной!

Будем любить мы тебя бесконечно,

Будем, как ангелы, вечно хранить,

Бога за здравие Маши молить.

Мария — тезка матери Христа,

Да будет путь твой самым превосходным,

Чтоб горькая не тлела маета

Под небом лучезарным и свободным.

И сокровенным именем Твоим

Был человек утешен и храним.

От имени Мария веет сказкой,

Народной, русской, милой и простой,

В нём женственность, гармония и ласка,

И Машу знают именно такой!

Общаться с ней сплошное наслажденье,

Всю грусть она развеет, словно дым.

Желаем только счастья и везенья

Подруге с милым именем таким!

День Ангела Валентины: значение имени и смс-поздравления

Пусть много в жизни нашей,

Бывает разных вех,

Но именин нет краше —

Они прекрасней всех!

Мария, просто Маша,

Я Вас поздравить рад.

Пусть крепнет дружба наша —

Нет для нее преград.

Как много в жизни встреч,

И обещаний, расставаний!

В опасном омуте желаний

Непросто душу уберечь.

Всё будет в Вашей власти,

Пока огонь в крови.

Вы знаете, есть счастье,

Оно всегда — в любви!

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Машуня, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

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