Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). Имя Мария носили многие королевские особы Европы, в том числе и в Российской империи.
У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".
Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.
Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.
Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.
Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.
Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.
Поздравления
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
Маня, Маруся, Муся, Мария —
Маш очень много не только в России.
Много и в Святцах святых у них есть.
Праздник сегодня — в твою только честь!
Машенька наша, тебя поздравляем
С днем именинным и счастья желаем!
Много красавиц вокруг — ты всех краше!
Будь же прелестной всегда, наша Маша!
Будь самой умной, душевной, сердечной!
Будем любить мы тебя бесконечно,
Будем, как ангелы, вечно хранить,
Бога за здравие Маши молить.
Мария — тезка матери Христа,
Да будет путь твой самым превосходным,
Чтоб горькая не тлела маета
Под небом лучезарным и свободным.
И сокровенным именем Твоим
Был человек утешен и храним.
От имени Мария веет сказкой,
Народной, русской, милой и простой,
В нём женственность, гармония и ласка,
И Машу знают именно такой!
Общаться с ней сплошное наслажденье,
Всю грусть она развеет, словно дым.
Желаем только счастья и везенья
Подруге с милым именем таким!
Пусть много в жизни нашей,
Бывает разных вех,
Но именин нет краше —
Они прекрасней всех!
Мария, просто Маша,
Я Вас поздравить рад.
Пусть крепнет дружба наша —
Нет для нее преград.
Как много в жизни встреч,
И обещаний, расставаний!
В опасном омуте желаний
Непросто душу уберечь.
Всё будет в Вашей власти,
Пока огонь в крови.
Вы знаете, есть счастье,
Оно всегда — в любви!
Пусть солнце тебе ярче засияет,
Пусть радостью блестят сейчас глаза,
День именин твоих, Машуня, наступает,
Пускай во всем тебе помогут небеса.
Нужды и бедности сто лет тебе не знать,
С днем именин тебя сердечно поздравляю,
Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,
Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.