В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной

Новости Украины: В мае у украинцев может появится еще один праздник, который намерены сделать выходным днем - День Европы, который предлагают отмечать в третью субботу мая.

В Верховную Раду подан законопроект, согласно которому в Украине в мае появится еще один праздник. Сообщается, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, который в стране отмечают еще с 2003 года.

Отмечается, что это праздник в Европе ежегодно отмечают 9-ого мая, а в Украине предлагают отмечать его в третью субботу мая. Именно 9 мая была провозглашена Декларация Шумана (предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии).

В случае,если народные депутаты поддержат и примут данный законопроект, то у украинцев появится дополнительный выходной в мае. Также, вполне вероятно, что 15 декабря также будет объявлен праздник в честь создания Православной церкви в Украине.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года у работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре дополнительных выходных дня. По данным опроса, который провел КМИС осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество - 82%, Пасха - 82% и Новый год - 75%.