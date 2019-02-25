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Великий пост 2019: в чем польза для вашего здоровья

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Великий пост 2019: в чем польза для вашего здоровья
11:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Не секрет, что для поддержания здоровья нужно заниматься спортом и правильно питаться.

Долгое время голодание и пост считались, если не вредными, то, по крайней мере, бесполезными для человеческого организма. Однако новые открытия в области молекулярной биологии показывают, что ограничения в пище и развлечениях приносят огромную пользу человеку.

Если не брать в счет тяжелые генетические заболевания, то практически все наши проблемы со здоровьем связаны с образом жизни. Ученые уверяют, что наше самочувствие на 25-30% зависит от наших генов, и на 70% – от того, как мы живем. Хорошая новость в том, что, изменив свой образ жизни, вы сможете оздоровить организм и жить дольше. Возникает закономерный вопрос: какой образ жизни вести?

За последние 50 лет в диетологии произошло множество открытий и опровержений. Когда ученым удалось заглянуть в клетку и понять, что же там происходит при том или ином образе жизни, стало очевидным, что залогом здоровья и долголетия является скромность. Многочисленные исследования и медицинские наблюдения за долгожителями показывают, что живут долго те, кто ест немного, мало нервничает и много работает.

Руководитель отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко рассказывает, что продлить себе жизнь можно благодаря четырем основным правилам, которым следует придерживаться всю жизнь:

Не наедаться. Как показывают медицинские наблюдения, урезание калорий на 30% позволяет продлить жизнь на 10-20 лет.

Есть больше овощей и фруктов. В них содержатся ксенобиотики – вещества, чуждые нашему организму, которые постоянно держат нас в тонусе, не давая "расслабиться" иммунной системе.

Физические нагрузки. Если мы хотим не болеть и жить долго, то нужно много двигаться, поскольку организм наш с древних времен привык именно к такому образу жизни.

Температурные перепады. Цивилизация избавила нас от сильных температурных перепадов. И зимой, и летом мы пребываем в комфортных для нас условиях: включаем обогреватели или кондиционер. А организму нужно иногда "встряхнуться", испытать температурный стресс. Наш организм устроен так, чтобы периодически испытывать сильный холод и жару, и когда этот фактор исчезает, то могут возникать проблемы со здоровьем.

Почему же поститься и голодать полезно? Какова польза от урезания калорий и временного отказа от пищи?

Все дело в том, что эволюционно живые организмы подготовлены к периодическим голоданиям. Так, лесные животные не питаются 3 раза в день, а иногда им приходится проводить в поисках пищи по нескольку суток. Когда в организм не попадает пища, то он переходит на совершенно другой режим работы: замедляется обмен веществ и запускается процесс аутофагии (самопоедания). При этом в первую очередь организм переваривает те молекулярные комплексы и структуры клеток, которые стали ненужными: например, это неправильно свернутые белки, мутировавшие клетки и т.д. Другими словами, при запуске аутофагии организм начинает перерабатывать мусор, которые за время жизнедеятельности скапливается в клетках.

Если не голодать, или того хуже – постоянно переедать, то аутофагия не запускается, в организме скапливается большое количество ненужных элементов и клеточного шлака, который спустя годы приводит к развитию серьезных хронических заболеваний. Уже имеются достаточно убедительные данные, свидетельствующие о том, что отсутствие аутофагии приводит к развитию хронических сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней и болезни Альцгеймера.

Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2019

В пост по религиозным правилам человеку нужно питаться "бедной" едой, отказавшись от пищи животного происхождения. Таким образом, на несколько недель человек урезает количество калорий и питается только растительной пищей. Благодаря посту мы с одной стороны урезаем калории, а с другой – питаемся растительной пищей, чем обогащаем свой организм ксенобиотиками. Для поддержания хорошего самочувствия человеку необходимы ксенобиотики. Они не содержатся в мясе, поскольку, например, белок свиньи, коровы или птицы не чужероден для нас, и организм его переваривает без проблем. Чужеродными для нас являются бактерии, грибы и растения. В растениях содержатся те самые ксенобиотики, которые при попадании в организм запускают механизмы по утилизации чужеродных продуктов. Таким образом, организм начинает избавляться не только от ксенобиотиков, но и от собственных токсических веществ, которые в нем периодически накапливаются. Мясная пища и фаст-фуд не содержат ксенобиотиков, поэтому при их употреблении в организме не включаются механизмы по утилизации токсических веществ.

В этом смысле пост является полезным, и если в этот период человек не будет наедаться, и 1 раз в неделю голодать, то польза от поста будет большая. Вы сбросите лишний вес и омолодите свой организм.

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