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Понедельник, 25.02.2019

В Украине завершаются испытания современных БТР-4 с новыми корпусами (Видео)

"Завод им. Малышева" и ХКБМ им. Морозова", которые входят в состав концерна “Укроборонпром”, после завершения испытаний готовы перейти к серийному производству БТР-4 на потребности ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГК “Укроборонпром”. "Завод им. Малышева" и ХКБМ им. Морозова" в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи боевых машин украинскому войску, который раньше зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия”, - говорится в сообщении. Как отмечается, в настоящее время ГП "Завод им. Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и "ХКБМ им. Морозова". БТР-4 – мощная боевая колесная машина, которая создана специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова". БТР-4 с первых дней войны успешно используется украинским войском и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении ВСУ. На машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км. За маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и американская автоматическая трансмиссия Allison, которая позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.
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Укроборонпром, БТР-4, "Завод им. Малышева", ХКБМ им.Морозова.
12:31 Сегодня Телеграф
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