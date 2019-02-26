Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Имя Ирина на Руси в Средневековье было широко распространено, подтверждением этому является обилие пословиц, где употребляется это имя. В простонародье имя Ирина очень часто произносили как Арина - "Тетка Арина надвое говорила", "Три Арины в году живут: Арина - разрой берега, Арина-рассадница да Арина - журавлиный лет" (эта народная примета на дни поминовения святых Ирин). Среди крестьян и купцов в XVIII веке было распространено именно обращение Арина, а не Ирина. Имя Ирина чаще употреблялось в дворянской среде.

У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.

Краткие формы имени Ирина – Ира, Рина, Рена – стали самостоятельными именами.

Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.

ее мироощущение, ее главная жизненная цель - это целиком посвятить себя какому-то делу. Это может стать как и ее семья, так и общественная деятельность, порой даже религия. Ирина очень терпелива, всегда руководствуется так называемой женской логикой и умеет хорошо владеть собой. У Иры хорошо развито внутреннее чутье, ее совсем нелегко провести или же обмануть. Чаще всего Ирина разносторонне развита, у нее отличная память. Ира - очень тонкий и деликатный дипломат, и эту свою сильную черту характера использует очень активно.

Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.

Поздравления

"Ирина" значит "мир, покой",

Но знаем мы тебя другой:

Как Фигаро — то тут, то там,

Раздашь всем сестрам по серьгам!

В день делаешь ты сотни дел!

Сама не знаешь, где предел...

Ты любишь беззаветно, верно.

Ты лучшая жена и мать, наверно!

Тебя, Ирина, мы сегодня

Поздравить рады от души.

Тебе желаем счастья столько,

Сколько ты сможешь пронести

Сквозь жизнь свою. А в дополнение

Желаем мы не знать тревог,

Отлично справить день рождения

И не забыть наш поздравок!

Такой же милой быть, красивой,

С добром идти ко всем вокруг,

Ну и, конечно же, счастливой,

Ведь счастье не приходит вдруг.

С днем рождения, Ирина!

Возраст твой — еще не срок.

Ты прими на именины

Этот скромный поздравок.

Мы желаем дней счастливых,

Пусть уйдет печали тень.

Быть всегда такой красивой,

Милой, доброй каждый день!

Никогда не расставайся

Со своею ты мечтой,

И такой же оставайся

В сотый день рождения свой!

Пожелаю тебе в праздник,

Сказочная наша Ира,

Культивировать в себе

Лишь замашки командира.

Чтоб любимый все приказы

Твои четко выполнял,

Чтоб меха дарил, бриллианты,

Кофе утром подавал.

Чудная картина —

Королева с нами!

Ирочку, Ирину,

Мы сегодня славим!

Жизнь у Иры нашей

Будет без изъяна,

Будет полной чашей

Дом твой постоянно!

Света и здоровья,

Радости в семье,

Полного любовью,

Мира на Земле!

Как будто с полотен старинных

Глядишь ты сегодня на нас

И радуешь всех нас, Ирина,

Безбрежностью ласковых глаз.

Для многих ты тайна, загадка,

Но это уже не секрет,

Что многие, Ира, украдкой

Мужчины глядят тебе вслед.

Пускай не коснется кручина,

Пусть счастье пребудет с тобой.

Болезни, лихая година

Тебя обойдут стороной.