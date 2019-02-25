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Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник

Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости Украины: В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица - понедельник, вторник и среду и Широкая Масленица - четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются. При этом каждый день Масленицы имеет свое название и назначение. В древности придерживались всех традиций, но сегодня - большинство из них уже забылись.

Понедельник, 4 марта - первый день Масленицы - "встреча". В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай.

Вторник, 5 марта - "заигрывания". В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованное веселье блинами.

Среда, 6 марта - "лакомка". Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте.

Четверг, 7 марта - "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь - гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
Масленица 2019: приметы и гадания по блинам Читать полностью

Пятницу, 8 марта - "тещины вечерки". Огромное количество обычаев в этот день направлена на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе соответствующей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ - угощают их блинами.

Суббота, 9 марта - "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 10 марта - "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.

С 11 марта гуляния прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 28 апреля - Пасхи.

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Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Что нельзя делать, Масленица 2019, Масляна 2019.
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