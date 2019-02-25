Военнослужащим РФ сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны

Новости Украины: Семи военнослужащим Российской Федерации сообщено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений семи военнослужащим Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"При процессуальном руководстве Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативном сопровождении одного из управлений ГУ ВКР ОКР СБУ, следователями УСБУ в Одесской области, 16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, в частности, генерал-полковник А. Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморским флотом РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 25 ноября во время прохождения Керченского пролива украинской корабельно-катерной группой в составе малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью их блокирования, а именно - российский морской буксир "Дон" совершил таран рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу", нанеся ему существенные повреждения.

После выхода украинских кораблей из 12-мильной зоны российские оккупационные войска - пограничный корабль БОХР ПС ФСБ РФ "Изумруд", продолжая ведение агрессивной войны, осуществил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате чего были ранены три военнослужащих ВСУ и повреждены два украинских корабля.

На сегодняшний день малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины, захваченные военной оккупационной властью Российской Федерации, находятся в плену.

Через два дня после указанных событий, 27 ноября, Военной прокуратурой Южного региона Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений восьми военнослужащим Российской Федерации, в частности, контр-адмиралу С. Станкевичу, вице-адмиралу Г. Медведеву, капитану 1-го ранга Р. Ромашкину, капитану 1-го ранга А. Шеину, капитану 2-го ранга О. Шатохину, капитану 2-го ранга О. Саляеву, капитану 3-го ранга А. Шипицыну, капитану 3-го ранга С. Щербакову.

Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которым уже сообщено о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.