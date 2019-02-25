Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Дело Заманы госизмене: экс-глава Генштаба служил в ВСУ без присяги

Дело Заманы госизмене: экс-глава Генштаба служил в ВСУ без присяги
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Военнослужащий, сделавший запись в личное дело Заманы о принятии присяги, умер несколько лет назад.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, который подозревается в совершении государственной измены, 21 год служил в ВСУ без принесения присяги. Как передает корреспондент, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, следователи выяснили, что в личном деле Заманы есть информация о том, что он принес присягу на верность народу Украины 20 июня 1993 года. Однако, добавил Матиос, установлено, что этого не могло быть, поскольку 23 июня 1993 года Замана находился в Москве, где завершал обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Таким образом, Матиос сделал вывод, что данные о принятии присяги были сфальсифицированы.

"Установлено, что 23 июня он находился еще в Москве, где получил диплом об окончании Академии генштаба. И только 28 июня он прибыл в Одессу, где был назначен на должность", - отметил главный военный прокурор.

Также он добавил, что военнослужащий, сделавший запись в личное дело Заманы о принятии присяги, умер несколько лет назад. Вместе с тем Матиос добавил, что обвинить Заману в отсутствии присяги невозможно по действующему законодательству. "Но это свидетельствует, что, вступив в Академию Генштаба России в августе 1990 года, Замана приехал в Украину и приступил к службе, и не принес присягу народу Украины", - отметил Матиос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Присяга, Владимир Замана, Анатолий Матиос, Главный военный прокурор, Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь