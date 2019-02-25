Дело Заманы госизмене: экс-глава Генштаба служил в ВСУ без присяги

Новости Украины: Военнослужащий, сделавший запись в личное дело Заманы о принятии присяги, умер несколько лет назад.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, который подозревается в совершении государственной измены, 21 год служил в ВСУ без принесения присяги. Как передает корреспондент, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, следователи выяснили, что в личном деле Заманы есть информация о том, что он принес присягу на верность народу Украины 20 июня 1993 года. Однако, добавил Матиос, установлено, что этого не могло быть, поскольку 23 июня 1993 года Замана находился в Москве, где завершал обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Таким образом, Матиос сделал вывод, что данные о принятии присяги были сфальсифицированы.

"Установлено, что 23 июня он находился еще в Москве, где получил диплом об окончании Академии генштаба. И только 28 июня он прибыл в Одессу, где был назначен на должность", - отметил главный военный прокурор.

Также он добавил, что военнослужащий, сделавший запись в личное дело Заманы о принятии присяги, умер несколько лет назад. Вместе с тем Матиос добавил, что обвинить Заману в отсутствии присяги невозможно по действующему законодательству. "Но это свидетельствует, что, вступив в Академию Генштаба России в августе 1990 года, Замана приехал в Украину и приступил к службе, и не принес присягу народу Украины", - отметил Матиос.