Дело о госизмене: "Ниже моего достоинства читать ту ерунду"

Новости Украины: Он также добавил, что ни от кого не скрывался.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которому объявлено подозрение в совершении государственной измены, уверяет, что присягал на верность украинскому народу.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Печерского районного суда города Киева по избранию ему меры пресечения.

"Пришли домой, сделали обыск. Предложили проехать. Это утром было. Сейчас я здесь", - рассказал Замана. На вопрос, зачитали ли ему уведомление о подозрении, Замана ответил, что сначала было зачитано решение о проведении обыска. "Провели обыск, после этого дали подозрение. Я на него посмотрел, даже не стал расписываться, не стал читать: ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана", - отметил Замана.

Он также добавил, что ни от кого не скрывался. "Меня за 5 лет никто даже не спросил о том, что, где, чего, как... А вот пришло время - нужно было кому-то такое решение провести, показать, что оказывается, у нас преступная группировка была", - подчеркнул он.

Замана также заверил, что приносил военную присягу на верность украинскому народу. Он добавил, что прокурор во время допроса по делу над экс-президентом Украины Виктором Януковичем спрашивал у него, приносил ли он присягу. "Я приносил присягу. Я в 1993 году закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ, принял присягу, я был назначен на должность и исполнял обязанности", - сказал Замана.

"Если я присягу не приносил, то все мои решения, которые я принимал, ... не настоящие", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 февраля, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Владимиру Замані объявлено о подозрении в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Матиос отметил, что в 2013 году, перед началом агрессии РФ, Замана сократил 17 тыс. человек из рядов ВСУ, в том числе более 14 тыс. военных, и расформировал более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения. Среди прочего, добавил Матиос, установлено, что Замана вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ в 2012 году сократил численность армии на 5000 боеспособных военных. Также Матиос заявил, что Замана 21 год служил в ВСУ без присяги. "Вступив в Академию Генштаба России в августе 1990 года, Замана приехал в Украину и приступил к службе, и не приносил присягу народу Украины", - подчеркнул он.

Сегодня, 25 февраля, Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании Замане меры пресечения. Подозреваемый не задержан, он находится в зале суда.