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Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей

Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сделать это можно, войдя в личный кабинет на сайте Государственного реестра избирателей, по ссылке.

Министерство юстиции Украины рекомендует украинцам проверить свои данные в Государственном реестре избирателей. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"Друзья, выборы Президента Украины состоятся уже почти через месяц. В рамках правопросветительской кампании Министерства юстиции Украины и Центральной избирательной комиссии "Я имею право голоса" рекомендуем проверить, есть ли вы в Реестре избирателей", - отметил Петренко.

По его словам, сделать это можно, войдя в личный кабинет на сайте Государственного реестра избирателей, по ссылке.

В частности, Петренко отметил, что если гражданина нет в Реестре избирателей, нужно обратиться в орган ведения Реестра по месту жительства на территории Украины; подать письменное заявление о включении в реестр, указав сведения о себе; предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины) и приложить его копию к заявлению.

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Обратиться о включении в Реестр нужно до 25 марта включительно.

"Друзья, будьте активными, участвуйте в выборах и следите за их проведением", - добавил Петренко.

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Выборы, Министерство юстиции, Минюст, Министр, Павел Петренко, Министр юстиции, Государственный реестр избирателей, Выборы 2019.
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