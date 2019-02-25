РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"

Новости Украины: Моряков осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

Трое военнопленных украинских моряка проходили углубленное медицинское обследование в 1-ой Градской больнице Москвы. Об этом сообщил ответственный секретарь местной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили в СИЗО Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко с целью проверки их состояния здоровья после выписки из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались довольны", - сказал Мельников.

По его словам, моряков осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет", - пояснил Мельников.

По его словам, с военнопленным Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как "он был на очередном обследовании".

Он отметил, что пленных моряков систематически навещают уполномоченный по защите прав граждан в РФ Татьяна Москалькова, московский омбудсмен Татьяна Потяева, а также сотрудники украинского консульства в Москве.

Ранее адвокаты раненых военнопленных украинских моряков сообщали о недостаточно квалифицированном медицинском обслуживании их подзащитных.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь, - а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольные России «суды» в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все они находятся в СИЗО «Лефортово».