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Руководитель САП сообщил о подозрении депутату КГГА

Руководитель САП сообщил о подозрении депутату КГГА
23:35 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Холодницкий объявил подозрение депутату Киевсовета.

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату Киевского горсовета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку по фактам незаконного завладения земельными участками и незаконного обогащения на сумму 19,5 млн гривень.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

"Следствие считает, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривень, которые находились в коммунальной собственности громады столицы. Так в соответствии с преступной схемой, депутат на основании фальшивых заявлений инициировал выделение этих участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

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Уже после этого брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверенности выдал доверенности на имя помощницы депутата. На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками. При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем, отметили в САП.

Среди прочего установлено, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн гривень, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Часть этих средств депутат потратил на внедорожник, другая была инвестирована в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета.

Сейчас депутату Киевского городского совета сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируется ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде Киева продолжается судебное разбирательство по делу в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн грн, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Следующее судебное заседание назначено на 8:30 4 марта 2019 года.

В САП добавили оговорку: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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КГГА, SAP, Сергей Крымчак, Назар Холодницкий.
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