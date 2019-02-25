Руководитель САП сообщил о подозрении депутату КГГА

Новости Украины: Холодницкий объявил подозрение депутату Киевсовета.

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату Киевского горсовета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку по фактам незаконного завладения земельными участками и незаконного обогащения на сумму 19,5 млн гривень.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

"Следствие считает, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривень, которые находились в коммунальной собственности громады столицы. Так в соответствии с преступной схемой, депутат на основании фальшивых заявлений инициировал выделение этих участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверенности выдал доверенности на имя помощницы депутата. На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками. При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем, отметили в САП.

Среди прочего установлено, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн гривень, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Часть этих средств депутат потратил на внедорожник, другая была инвестирована в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета.

Сейчас депутату Киевского городского совета сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируется ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде Киева продолжается судебное разбирательство по делу в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн грн, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Следующее судебное заседание назначено на 8:30 4 марта 2019 года.

В САП добавили оговорку: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.