Экс-руководитель генштаба ВСУ: Я готов доказывать свою правоту

Новости Украины: Замана в суде заявил, что готов ответить за каждое свое решение и подпись

Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, отвергает все обвинения и готов доказывать свою правоту.

Об этом он заявил на заседании Печерского райсуда Киева, который должен избрать ему меру пресечения, сообщает Укринформ.

"Я готов доказывать свою правоту ... Это просто клевета. Это фабрикации фактов ... Я за каждую свою директиву, за каждую свою подпись, за каждое свое решение отвечу", - сказал Замана.

В то же время он отрицал факты встреч с экс-президентом Виктором Януковичем.

Как сообщалось, утром 25 февраля военная прокуратура совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Владимира Замана.

Ему вручено подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины).

Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.