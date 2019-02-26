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В КГГА назвали число получателей матпомощи ко Дню Героев Небесной Сотни

В КГГА назвали число получателей матпомощи ко Дню Героев Небесной Сотни
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Ко Дню Героев Небесной Сотни свыше 37 тысяч киевлян получат материальную помощь.

Свыше 37 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Для дальнейшей защиты социально незащищенных киевлян и по случаю Дня Героев Небесной Сотни в 2019 году распоряжением КГГА предусмотрено предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям киевлян, в том числе внутренне перемещенным лицам, которые состоят на учете и фактически проживают в столице", - говорится в сообщении.

В общей сложности такую финансовую поддержку получат 37 тысяч 262 человека.

В частности, помощь в размере 1500 грн будет предоставлена членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины" за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства.

Такую же сумму получат и члены семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии либо увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции и в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях; киевляне - члены семей лиц и члены семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение АТО осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения АТО.

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Помощь в размере 1400 грн будет выплачена киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

По 1300 грн получат киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в событиях Революции достоинства, по 1100 грн - киевляне, которые получили легкие телесные повреждения.

Кроме того, по 1000 грн выплатят киевлянам - участникам боевых действий на территории Республики Афганистан, по 600 грн - киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО и обеспечении ее проведения.

В КГГА подчеркнули, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

В то же время, единовременная адресная социальная материальная помощь не выплачивается лицам, которые находятся на полном государственном обеспечении.

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Киев, КГГА, Материальная помощь, День Героев Небесной Сотни.
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