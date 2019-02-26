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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-руководителю Генштаба ВСУ

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-руководителю Генштаба ВСУ
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд на месяц взял под стражу экс-начальника Генштаба Заману.

Печерский райсуд Киева под председательством судьи Вячеслава Пидпалого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю Генштаба ВСУ Владимиру Замане.

Об этом сообщает Укринформ.

"Ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Осиченка о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Заманы Владимира Михайловича 3.12.1959 года рождения удовлетворить... Срок содержания под стражей Замане Владимиру Михайловичу исчислять по 27.03.2019 года", - произнес судья.

Судья Пидпалый также отметил, что постановление может быть обжаловано в Киевского апелляционного суда в течение 5 дней со дня ее объявления, а подозреваемым в тот же срок с момента вручения ему копии данного постановления.

Как сообщает корреспондент Укринформа, суд с несколькими техническими перерывами длился более 9 часов, в течение которых стороны защиты и обвинения предоставили суду свои обоснования.

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"Готовя ходатайство, сторона обвинения исходила из того, что подозрение достаточно обоснованное... Доказательствами совершения подозреваемым уголовного правонарушения сторона обвинения считает заключение судебной комиссионной военной экспертизы, согласно которого подозреваемый Замана нарушил конкретные нормы закона, которые привели к тяжелым последствиям", - заявила сторона обвинения.

В то же время Владимир Замана во время выступления заявил, что на посту начальника Генштаба ВСУ сокращал лишь ненужные подразделения.

"Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам – у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... Я понимаю, что они красиво ходят, но это все средства", - отметил Замана, неоднократно напомнив о крайне низком финансировании ВСУ в те года. Он также опроверг слова военной прокуратуры о том, что не приносил присягу на верность украинскому народу и заверил, что сделал это в 1993 году.

Обвиняемый и его адвокаты неоднократно отмечали, что в течение последних 5 лет никто из правоохранительных органов не интересовался его показаниями в рамках уголовного дела и не принимал разъяснений.

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Киев, Суд, ВСУ, Владимир Замана.
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