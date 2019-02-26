Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.
Когда переводят часы на летнее время в Украине
С 30 на 31 марта (последнее воскресенье марта) в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей.
Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.
Как пережить переход на летнее время:
Справка. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.
Напомним, украинцев весной 2019 года ждет много выходных. Первый трехдневный уик-энд выпадет на Международный женский день. Вторые затяжные выходные продлятся целых пять дней подряд в апреле и мае.