Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов

Новости Украины: В ночь с субботы на воскресенье, 30 марта, Украина перейдет на летнее время.

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.

Когда переводят часы на летнее время в Украине

С 30 на 31 марта (последнее воскресенье марта) в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей.

Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.

Как пережить переход на летнее время:

постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период;

избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

устройте разгрузку для организма - без жирного, сладкого и алкоголя;

ешьте побольше овощей и фруктов;

за неделю до перевода часов время ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;

проводите много времени на свежем воздухе - хотя бы полчаса прогулки в день;

минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;

избегайте дневного сна;

не пейте кофе во второй половине дня.

Справка. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Напомним, украинцев весной 2019 года ждет много выходных. Первый трехдневный уик-энд выпадет на Международный женский день. Вторые затяжные выходные продлятся целых пять дней подряд в апреле и мае.