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Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов

Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
10:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ночь с субботы на воскресенье, 30 марта, Украина перейдет на летнее время.

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта. 

Когда переводят часы на летнее время в Украине

С 30 на 31 марта (последнее воскресенье марта) в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей.

Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.

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Как пережить переход на летнее время:

  • постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период;
  • избегайте физических и эмоциональных нагрузок;
  • устройте разгрузку для организма - без жирного, сладкого и алкоголя;
  • ешьте побольше овощей и фруктов;
  • за неделю до перевода часов время ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;
  • проводите много времени на свежем воздухе - хотя бы полчаса прогулки в день;
  • минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;
  • избегайте дневного сна;
  • не пейте кофе во второй половине дня.

Справка. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Напомним, украинцев весной 2019 года ждет много выходных. Первый трехдневный уик-энд выпадет на Международный женский день. Вторые затяжные выходные продлятся целых пять дней подряд в апреле и мае.

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Кабинет Министров, Минэкономразвития, Перевод часов, Летнее время, Переход на летнее время, 30 марта.
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