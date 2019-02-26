Именины (День Ангела) Светланы: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Светлана имеет достаточно аналогов в иностранных языках со значением "светлая", "сияющая", "ясная", "лучезарная", "чистая".

Имя Светлана имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Светлана было придумано и впервые использовано А.Х.Востоковым в романсе "Светлана и Мстислав" (1802). Широкую популярность получило после опубликования поэтом Василием Андреевичем Жуковским его баллады "Светлана". Также есть версия, что имя было придумано А.С.Пушкиным.

По второй версии, имя Светлана использовалось славянами на Руси, а Востоковым было взято из забытых имен. Имя Светлана – славянское, русское имя. Образовалось оно путем сложения двух понятий "свет" и "лан". "Свет" означает буквально – "свет", "лан" на древнерусском означает "земля". Именно украинское слово "лан" как раз и обозначает пахотную, а в более широком смысле благодатную, плодородную землю или землю обитания, поскольку на неплодородных землях люди не поселялись. Получается, что имя Светлана означает "Свет Земли", а её краткая форма Света – просто "светящая". Также трактуют как "светлая". Может толковаться, как светлая внешне, например, "светловолосая", так и "чистая душой". Родственное и однокоренное имя – Светла.

По третьей версии, имя Светлана является калькой греческого имени Фотиния, под которым происходит у православных крещение Светлан. Имя Фотиния дословно с греческого языка переводится как "свет".

Имя Светлана стало широко использоваться после публикации баллады Василия Жуковского "Светлана". Ранее это имя не могло использоваться для имянаречения, так как не было упомянуто в православных святцах, поэтому его можно было встретить в названиях кораблей, предприятий. Активно этим именем стали называть после Октябрьской революции, а точнее с конца 1930-х годов, и не последнюю роль в популяризации имени Светлана сыграл тот факт, что именно так звали единственную дочь И.В.Сталина. В 1943 году Русская православная церковь признала имя Светлана и сделала его разрешённым в церковном обряде крещения, и в 1950-1970-е годы это имя стало массовым. В советское время имени Светлана привносилось идеологическое значение имени, а именно слово "светлый" делало смысловой акцент на строительстве "светлого будущего", на движении общества по "светлому пути" к коммунизму.

Светлана производит впечатления легкой, светлой и общительной девушки. Однако на самом деле Светлана – настоящий командир, обладающий очень противоречивым характером. С одной стороны она необыкновенно добра к людям, но при необходимости может причинять боль так, что мало не покажется. Света страдает маниакальной аккуратностью и завышенной самооценкой, в то же время это очень бескорыстный человек, настойчивый и решительный. Но в ответственные моменты своей жизни Светлане почему-то не удается держать события под контролем.

Поздравления

Светлана, твое имя светлое, как ты.

Пусть исполняются надежды и мечты,

Не покидает пусть здоровье никогда,

Будут успешными недели и года.

Чудесных дней, мгновений тебе ясных,

И настроения каждый день прекрасного,

Чтобы невзгоды, горести, печали

Тебе ни разу в жизни не встречались!

Прими, Светланка, поздравок.

Он словно теплый ветерок!

Пусть он тебя нежно ласкает,

Целует, крепко обнимает.

Здорова будь, удачлива,

Богата будь и счастлива!

Купайся в ароматах роз,

Не зная горести и слёз!

И пусть ручьем бегут года,

Красива будь и молода!

Светлана, ты неотразима,

Красива, своенравна и умна.

Ты словно яркая картина.

Энтузиазма, позитива ты полна.

И в этот день тебе желаю счастья,

Успехов, яркости, еще больших чудес.

Чтоб стороной прошли все беды и ненастья,

А у крыльца ждал серебристый "Мерседес"!

И всё-таки, какое счастье — жить!

За вереницей лет не стоит гнаться.

И миг ценить, и им так дорожить,

Минутой жизни каждой восхищаться.

Светлана! С днем рождения! Сейчас

Цветы, улыбки, тосты, поздравления

И уважение большое — всё для Вас!

Вам — света в юбилейный день рождения!

Болезни обойдут пусть стороной.

Пусть сбудется всё то, чего так хочется,

Душа пусть остается молодой,

Желанья сокровенные исполнятся.

Пусть Вас от бед всегда хранит судьба,

А звонкий смех Ваш наши души греет.

Желаем мира, счастья и добра.

Пусть добротой Ваш дом не оскудеет!

Сердце трепетно бьется с рассвета:

День рождения празднует Света!

Я тебя поздравляю, родная,

И от чистого сердца желаю:

Будь любимой, прекрасной, мятежной,

Будь порывистой, ласковой, нежной!

Смех звучит твой пусть лучиком света,

Излучаемым тем самоцветом.

Жизнь раскрась свою радугой цвета,

Музой стань для творений поэта.

И любовь не оставь без ответа,

С днем рождения, милая Света!

Света, Светочка, Светлана...

Имя светлое, как ты.

Все друзья тебе желают

Мира, света, красоты.

Будни праздниками сделай,

Это просто для тебя.

Ты же ведь всегда умела

Покуражиться слегка.

Проживи весь год, как в сказке,

Через год придем опять.

Пожелаем счастья, ласки.

И вперед — ни шага вспять!

Светлана, яркая звезда,

Сияй везде, свети всегда.

Пусть не коснется никогда

Души чистейшей темнота.

Светлана, светлая весна,

Ты в жизнь всем сердцем влюблена,

Пусть только радость в нем царит,

Как лучик солнечный горит!