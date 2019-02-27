Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла

Новости Украины: Этот день считается частью Недели о Страшном Суде. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершенных поступках.

Говорят, что Кирилл – указчик летней погоды. 27 февраля старались удержать снег на грядках. Для этого выходили на огороды и утаптывали его. Крестьяне считали, что почва в таком случае будет более плодородной. Что касается работ в огороде, то в основном этим занимались женщины – они же и утаптывали землю, иногда привлекая к работе детей.

В православной церкви 27 февраля почитают святого Кирилла, который также известен как брат равноапостольного Мефодия. Оба брата являются создателями славянской письменности.

В старину день 27 февраля называли "Бабьими взбрыксами". Существовала традиция ходить в гости к бабам-повитухам, которые помогали роженицам разрешиться от бремени. Их угощали пирогами, сладостями, вином. Мужчины готовили для женщин особое пиво, смешивая его с водой, собранной из семи святых источников. Также пивом 27 февраля угощали и повитух, благодарили их за помощь в рождении детей. На столах обязательно стоял безалкогольный напиток на основе пряностей и меда.

Говорили, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими. Например, тарелка и горшок снятся к неудаче в крупных делах, рыба – к неожиданным вестям, кладбище - к долгой и счастливой жизни, часы – к временным трудностям, письмо – к расставанию с близким человеком, разговор по телефону – к неправдивым слухам, ребенок на руках – к стабильности и покою. Погоня снится к судебному разбирательству, а сумка сулит разорение.

Народные приметы

Крепкий мороз – лето будет знойным

Солнечный день – примета того, что лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго

Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц Синицы громко щебечут – жди тепла

На этот день не планируют визит к врачу. Особенно это касается стоматологов и косметологов

Ногти и волосы лучше не стричь

Покупки, совершенные 27 февраля, напротив, будут очень удачными.

27 февраля, в соответствии с приметами, можно и нужно лечить алкогольную зависимость