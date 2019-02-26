Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек и назначил им обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
"Дронова Геннадия Алексеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Зайцеву Елену Олеговну признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в приговоре, оглашенном во вторник судьей Виктором Попрасом.
Ранее сообщалось, в завершение сегодняшних дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.
Как сообщалось ранее, 19 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, обвиняемая Елена Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. От последнего слова Зайцева отказалась.
Как сообщалось, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.