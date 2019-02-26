Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор

Новости Украины: Виновники жуткого ДТП в Харькове 21 октября 2017 года сегодня получили приговор суда.

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек и назначил им обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

"Дронова Геннадия Алексеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Зайцеву Елену Олеговну признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в приговоре, оглашенном во вторник судьей Виктором Попрасом.

Ранее сообщалось, в завершение сегодняшних дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.

Как сообщалось ранее, 19 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, обвиняемая Елена Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. От последнего слова Зайцева отказалась.