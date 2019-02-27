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"Полный абсурд": Найем о решении КСУ по статье о незаконном обогащении

"Полный абсурд": Найем о решении КСУ по статье о незаконном обогащении
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Решение КС об отмене статьи УК о незаконном обогащении - это абсурд с точки зрения международного права, считает нардеп Найем

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назвал абсурдом решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и заявляет, что в международном праве это деяния прописано с 2003 года.

"По неподтвержденной информации, сегодня Конституционный суд принял решение отменить эту статью Уголовного кодекса, поскольку она не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. С точки зрения международного права это полный абсурд. Дело в том, что понятие "незаконное обогащение" появилось в международном праве еще в 2003 году, когда была принята Конвенции ООН против коррупции", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной Читать полностью

Он указал, что статья 20 Конвенции ООН против коррупции гласит, что страна-участник (а Украина ратифицировала Конвенцию) обязана в рамках своего законодательного поля признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Ранее в этот день источник в КС сообщил, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В КС подчеркивают, что законодательное определение "незаконного обогащения" как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты. "Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", - сообщили в КС.

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КСУ, Уголовный кодекс, Мустафа Найем, Незаконное обогащение.
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