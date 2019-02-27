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Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД: спасатели в лидерах

Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД: спасатели в лидерах
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Согласно исследованию, среди органов МВД украинцы больше всего доверяют спасателям.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пользуется наибольшим среди органов системы МВД доверием граждан – 61%, Госпогранслужбе доверяют 52% граждан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на социологическое исследование Центра Разумкова.

“Социологи Центра Разумкова зафиксировали высокий уровень доверия граждан к органам системы МВД. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пользуется наибольшим среди органов системы МВД доверием граждан – 61%. Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции — 40,4%”, - отмечается в сообщении.

Так, если сравнивать с результатами соцопроса, проведенного в июне 2018 года, уровень доверия к патрульным полицейским увеличился на 5,2%.

“Национальной полиции доверяют 37,8 % опрошенных. Уровень доверия увеличился на 4,9%”, - отметили в ведомстве.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что по любым опросам уровень доверия к НПУ находится на уровне от 30 до 37%, а к другим органам МВД — Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС — выше.

В то же время подчеркивается, что согласно этому соцопросу, среди институтов государства и общества наибольшее доверие опрошенные выразили волонтерским организациям - 67%.

Общенациональное исследование провели в период с 7 по 14 февраля 2019 года.

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МВД, Госпогранслужба, Опрос, ГСЧС, Рейтинг доверия.
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