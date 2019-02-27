День Ангела Кирилла: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка".

На персидском имя Кирилл означает "солнце". Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Никто не может предсказать, как поведет себя Кирилл в какой-либо ситуации. Он может казаться несмелым, но на самом деле этот мужчина не поддается чужому влиянию, необычайно объективен и самоуверен.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.

Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих – как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.

Поздравления

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

День ангела твой наступает, Кирюша,

И я пожелать тебе, милый, хочу,

Чтоб жизнь с каждым днём становилась всё лучше,

Преграда любая была по плечу.

Пусть радует всё, что тебя окружает,

Успех и удача пребудут с тобой.

Твой ангел тебя ни на миг не бросает

И беды отводит незримой рукой.

Кирилл, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Я Вас, Кирилл, хочу поздравить!

В День Ваших именин Вам пожелать,

Заботы и невзгоды все оставить,

И никогда о них не вспоминать!

Еще желаю Вам сердечной веры

Ведь все хорошее еще произойдет!

На счастье не стояли, чтоб барьеры,

Вас обязательно любовь сама найдет!

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил —

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!