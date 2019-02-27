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День Ангела Кирилла: значение имени и поздравления

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День Ангела Кирилла: значение имени и поздравления
08:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка".

На персидском имя Кирилл означает "солнце". Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Никто не может предсказать, как поведет себя Кирилл в какой-либо ситуации. Он может казаться несмелым, но на самом деле этот мужчина не поддается чужому влиянию, необычайно объективен и самоуверен.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.

Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих – как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.

Поздравления

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

 

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

День ангела твой наступает, Кирюша,

И я пожелать тебе, милый, хочу,

Чтоб жизнь с каждым днём становилась всё лучше,

Преграда любая была по плечу.

 

Пусть радует всё, что тебя окружает,

Успех и удача пребудут с тобой.

Твой ангел тебя ни на миг не бросает

И беды отводит незримой рукой.

Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Кирилл, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Я Вас, Кирилл, хочу поздравить!

В День Ваших именин Вам пожелать,

Заботы и невзгоды все оставить,

И никогда о них не вспоминать!

 

Еще желаю Вам сердечной веры

Ведь все хорошее еще произойдет!

На счастье не стояли, чтоб барьеры,

Вас обязательно любовь сама найдет!

Именины (День Ангела) Светланы: значение имени и поздравления

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

 

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил —

Чудесно, весло и сладко!

 

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

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