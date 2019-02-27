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Масленица 2019: гадания по блинам
Масленица 2019: гадания по блинам

Масленица 2019: гадания по блинам

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Масленица 2019: гадания по блинам
11:02 Сегодня Телеграф magenya.ru Фото: pixabay

Новости Украины: Скоро масленица, когда все с радостью и большими гуляниями станут прощаться с зимой и звать весну.

Ароматные, румяные блины — не только неотъемлемый символ Масленицы, но и незаменимый атрибут для девичьего гадания. Ведь именно блин у наших предков был обрядовой едой, с которой было связано немало верований и традиций. Кстати, некоторые из них не только дошли к нам, но и активно чтятся.

Масленичное гадание на суженого

Девушка встает как можно раньше в ночь с субботы на воскресенье в масленую неделю, умывается трижды непочатой водой, надевает чистую одежду, заплетает косу, если короткая стрижка, то можно надеть ободок, волосы не должны быть распущены, и готовит тесто для блинов. При этом приговаривая такие слова: "Тесто блинное, готовься, и мне откройся, какой суженый мой будет, что приголубит". Потом начинает жарить блинчики.

Если первый будет блин комом, то жених гонористый, с непростым характером.

Если ажурный и тонкий блинчик получился – парень будет красив лицом и чувственной натуры.

Если толстый – согласно гаданию суженый будет работящий. Если толстый с ажурными краями – будет у него большой недостаток, но вы с ним смиритесь.

Если большие дырки – транжира будет.

Если посередине получилась дырка – болезненный мужчина. Если разделится на две половинки – лицемер.

Если тонкий и сухой блинчик получился – парень будет скуден на комплименты.

Также следует обратить внимание на количество пожаренных блинов. Если их четное число – замуж скоро выйдет девушка, если нечетное – пока в девках походит. Последний блин меньше других получился – парень будет низкорослый.

Первый блинчик девушка должна сама съесть, а уж остальными можно и угостить. Как только блины будут готовы, волосы можно распустить и снять ту одежду, в которой готовили. Желательно ее не носить до Пасхи.

Гадание в масленицу на будущий год

Есть еще такое гадание на блинах – нафаршировать блинчики разными начинками, и кому какая попадется, то и ждет впереди.

С мясом – ждет сытный и богатый год.

С яйцом и луком – проблемы в семье.

С шоколадом – счастье и радость.

С клубникой – любовь.

Ванильные – спокойное течение жизни.

С яблоками – приятное приключение.

С орехами и медом – исполнение задуманного.

 

С творогом – удачная встреча в финансовом плане.

С перцем – неприятности.

С солью – болезнь.

С капустой – веселое времяпрепровождение.

С грибами – флирт.

Пустые – неудача.

Блины для гадания разложить на тарелке кругом и пусть каждый выбирает на свой вкус. Оставшиеся блинчики нужно отдать нуждающимся, ни в коем случае не выбрасывать.

На события одного дня

Блинное гадание на масленицу можно устроить в течение всей недели, если каждый день печь блинчики. Начиная с понедельника, встать как можно раньше и испечь немного блинов. Они могут быть как сладкие, так и соленые, с любой начинкой. Главное, какой получится первый блин.

Если красивый – день пройдет удачно и все запланированное получится сделать.

Если комом – сегодня не ваш день.

Если подгорит – сплетни.

Если будет белый – обман.

Если неровный – неприятности.

Если зажаренный – радостная встреча.

Если плохо переворачивается – вам может кто-то помешать реализовать задуманное.

Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник

Семейное гадание на блинах

Также немаловажно, кто первый съест приготовленные блины. Если мужчина – значит, в этой семье всегда будет царить мир и взаимопонимание, если женщина – в семье возможные недомолвки и недосказанность, если ребенок – семейные хлопоты, если животное – прибыль. Только ни в коем случае нельзя специально угощать кого-то. Их лучше поставить на стол и понаблюдать, кто же первый скушает блинчик, иначе масленичное гадание можно считать неверным.

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