Масленица 2019: гадания по блинам

Ароматные, румяные блины — не только неотъемлемый символ Масленицы, но и незаменимый атрибут для девичьего гадания. Ведь именно блин у наших предков был обрядовой едой, с которой было связано немало верований и традиций. Кстати, некоторые из них не только дошли к нам, но и активно чтятся.
Масленичное гадание на суженого
Девушка встает как можно раньше в ночь с субботы на воскресенье в масленую неделю, умывается трижды непочатой водой, надевает чистую одежду, заплетает косу, если короткая стрижка, то можно надеть ободок, волосы не должны быть распущены, и готовит тесто для блинов. При этом приговаривая такие слова: "Тесто блинное, готовься, и мне откройся, какой суженый мой будет, что приголубит". Потом начинает жарить блинчики.
Если первый будет блин комом, то жених гонористый, с непростым характером.
Если ажурный и тонкий блинчик получился – парень будет красив лицом и чувственной натуры.
Если толстый – согласно гаданию суженый будет работящий. Если толстый с ажурными краями – будет у него большой недостаток, но вы с ним смиритесь.
Если большие дырки – транжира будет.
Если посередине получилась дырка – болезненный мужчина. Если разделится на две половинки – лицемер.
Если тонкий и сухой блинчик получился – парень будет скуден на комплименты.
Также следует обратить внимание на количество пожаренных блинов. Если их четное число – замуж скоро выйдет девушка, если нечетное – пока в девках походит. Последний блин меньше других получился – парень будет низкорослый.
Первый блинчик девушка должна сама съесть, а уж остальными можно и угостить. Как только блины будут готовы, волосы можно распустить и снять ту одежду, в которой готовили. Желательно ее не носить до Пасхи.
Гадание в масленицу на будущий год
Есть еще такое гадание на блинах – нафаршировать блинчики разными начинками, и кому какая попадется, то и ждет впереди.
С мясом – ждет сытный и богатый год.
С яйцом и луком – проблемы в семье.
С шоколадом – счастье и радость.
С клубникой – любовь.
Ванильные – спокойное течение жизни.
С яблоками – приятное приключение.
С орехами и медом – исполнение задуманного.
С творогом – удачная встреча в финансовом плане.
С перцем – неприятности.
С солью – болезнь.
С капустой – веселое времяпрепровождение.
С грибами – флирт.
Пустые – неудача.
Блины для гадания разложить на тарелке кругом и пусть каждый выбирает на свой вкус. Оставшиеся блинчики нужно отдать нуждающимся, ни в коем случае не выбрасывать.
На события одного дня
Блинное гадание на масленицу можно устроить в течение всей недели, если каждый день печь блинчики. Начиная с понедельника, встать как можно раньше и испечь немного блинов. Они могут быть как сладкие, так и соленые, с любой начинкой. Главное, какой получится первый блин.
Если красивый – день пройдет удачно и все запланированное получится сделать.
Если комом – сегодня не ваш день.
Если подгорит – сплетни.
Если будет белый – обман.
Если неровный – неприятности.
Если зажаренный – радостная встреча.
Если плохо переворачивается – вам может кто-то помешать реализовать задуманное.
Семейное гадание на блинах
Также немаловажно, кто первый съест приготовленные блины. Если мужчина – значит, в этой семье всегда будет царить мир и взаимопонимание, если женщина – в семье возможные недомолвки и недосказанность, если ребенок – семейные хлопоты, если животное – прибыль. Только ни в коем случае нельзя специально угощать кого-то. Их лучше поставить на стол и понаблюдать, кто же первый скушает блинчик, иначе масленичное гадание можно считать неверным.