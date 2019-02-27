Луценко признал факт получения предприятиями ОПК контрабандных деталей

Новости Украины: Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском" получали детали для ремонта техники контрабандой из России.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе "Кузница на Рыбальском" получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.

"За прошлый год по поручению военной прокуратуры ГФС провела дополнительную проверку всех контрагентов данного предприятия – ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал" и установила следующее: действительно предприятия военного комплекса, а также "Кузница на Рыбальском", которые готовили определенные изделия для предприятий обороны , получали от ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал" продукцию в основном происхождения из страны-агрессора, которая была доставлена в неустановленный следствием способ", - заявил он.

По словам Луценко, в ходе всех проверок было подтверждено, что это были изделия, а не воздух. "Железо было поставлено на предприятия ОПК. Это железо было успешно использовано при ремонте военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий в ходе украинско-российской войны", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось ранее, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши гроши" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. "Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)", - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.