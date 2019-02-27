Скачать
Среда, 27.02.2019
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Великий пост-2019: как правильно питаться
Великий пост-2019: как правильно питаться

Луценко признал факт получения предприятиями ОПК контрабандных деталей

Луценко признал факт получения предприятиями ОПК контрабандных деталей
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском" получали детали для ремонта техники контрабандой из России.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе "Кузница на Рыбальском" получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.

"За прошлый год по поручению военной прокуратуры ГФС провела дополнительную проверку всех контрагентов данного предприятия – ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал" и установила следующее: действительно предприятия военного комплекса, а также "Кузница на Рыбальском", которые готовили определенные изделия для предприятий обороны , получали от ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал" продукцию в основном происхождения из страны-агрессора, которая была доставлена в неустановленный следствием способ", - заявил он.

По словам Луценко, в ходе всех проверок было подтверждено, что это были изделия, а не воздух. "Железо было поставлено на предприятия ОПК. Это железо было успешно использовано при ремонте военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий в ходе украинско-российской войны", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось ранее, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши гроши" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. "Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)", - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Контрабанда, ОПК, Кузница на Рыбальском.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь