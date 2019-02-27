Великий пост 2019: традиционный календарь питания

Новости Украины: Пост - это отказ не только от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и увеселений.

Если вы решили поститься в Великий пост 2019, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Календарь Великого поста в 2019 году

11 - 17 марта, 1 седмица Великого поста в 2019 году

Первая неделя Великого поста называется "Федоровой неделей". В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

11 марта 2019 года, понедельник - строгий пост, полное воздержание от пищи.

12 марта 2019 года, вторник - разрешается хлеб и вода.

13 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 марта 2019 года, четверг - полное воздержание от пищи.

15 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

17 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

18 - 24 марта, 2 седмица Великого поста в 2019 году

18 марта 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

19 марта 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.

20 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

21 марта 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.

22 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

23 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

24 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

25 - 31 марта, 3 седмица Великого Поста в 2019 году

25 марта 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

26 марта 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.

27 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

28 марта 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.

29 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

30 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

31 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

1 - 7 апреля, 4 седмица Великого Поста в 2019 году

1 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

2 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.

3 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

4 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.

5 апреля 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

6 апреля 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

7 апреля 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

8 - 14 апреля, 5 седмица Великого поста в 2019 году

8 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

9 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.

10 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

11 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.

12 апреля 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

13 апреля 2019 года. суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

14 апреля 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

15 - 21 апреля, 6 седмица Великого поста в 2019 году

15 апреля 2019, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 апреля 2019, вторник - разрешается горячая пища без масла.

17 апреля 2019, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

18 апреля 2019, четверг - разрешается горячая пища без масла.

19 апреля 2019, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

20 апреля 2019, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

21 апреля 2019 года, воскресенье - Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

22 - 27 апреля, Страстная седмица в 2019 году

22 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

23 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.

24 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

25 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.

26 апреля 2019 года, пятница - полное воздержание от пищи.

27 апреля 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.

28 апреля 2019 года, воскресенье - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.

Великий пост 2019: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные - должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее - тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок - то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.