Великий пост 2019: традиционный календарь питания

Если вы решили поститься в Великий пост 2019, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.
Календарь Великого поста в 2019 году
11 - 17 марта, 1 седмица Великого поста в 2019 году
Первая неделя Великого поста называется "Федоровой неделей". В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.
11 марта 2019 года, понедельник - строгий пост, полное воздержание от пищи.
12 марта 2019 года, вторник - разрешается хлеб и вода.
13 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
14 марта 2019 года, четверг - полное воздержание от пищи.
15 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
16 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
17 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
18 - 24 марта, 2 седмица Великого поста в 2019 году
18 марта 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
19 марта 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.
20 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
21 марта 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.
22 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
23 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
24 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
25 - 31 марта, 3 седмица Великого Поста в 2019 году
25 марта 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
26 марта 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.
27 марта 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
28 марта 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.
29 марта 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
30 марта 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
31 марта 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
1 - 7 апреля, 4 седмица Великого Поста в 2019 году
1 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
2 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.
3 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
4 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.
5 апреля 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
6 апреля 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
7 апреля 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
8 - 14 апреля, 5 седмица Великого поста в 2019 году
8 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
9 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.
10 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
11 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.
12 апреля 2019 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
13 апреля 2019 года. суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
14 апреля 2019 года, воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
15 - 21 апреля, 6 седмица Великого поста в 2019 году
15 апреля 2019, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
16 апреля 2019, вторник - разрешается горячая пища без масла.
17 апреля 2019, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
18 апреля 2019, четверг - разрешается горячая пища без масла.
19 апреля 2019, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
20 апреля 2019, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
21 апреля 2019 года, воскресенье - Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.
22 - 27 апреля, Страстная седмица в 2019 году
22 апреля 2019 года, понедельник - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
23 апреля 2019 года, вторник - разрешается горячая пища без масла.
24 апреля 2019 года, среда - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
25 апреля 2019 года, четверг - разрешается горячая пища без масла.
26 апреля 2019 года, пятница - полное воздержание от пищи.
27 апреля 2019 года, суббота - разрешается горячая пища с растительным маслом.
28 апреля 2019 года, воскресенье - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.
Великий пост 2019: что можно есть
Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.
Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные - должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее - тем лучше.
Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.
Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок - то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.