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КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении

КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
19:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Конституционный суд Украины обнародовал официальное решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В частности, в решении говорится: "Признать неконституционной статью 368-2 УКУ. Статья 368-2 УКУ теряет силу со дня принятия Конституционным Судом этого решения (26 февраля - Ред.)".

В обосновании своего решения судьи КСУ отметили, что данная статья Уголовного кодекса противоречит как статьям Конституции, так и Уголовному процессуальному кодексу. В статье 17 УПК указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

Кроме того, в КСУ считают, что отмененная статья УКУ противоречит статье 62 и 63 Конституции. В частности, в 62 статье указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу, а в статье 63 закреплено право лица не давать показаний или объяснений относительно себя и своих близких.

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Также судьи указали, что, исходя из этих двух статей, нельзя возлагать на лицо обязанность подтверждать доказательствами законность вступления в собственность активов. А также предоставлять обвинению право требовать от лица подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им активов.

Как сообщалось ранее, 26 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

27 февраля представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что глава государства в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заверил, что в новом законопроекте, который будет представлен в парламент после обнародования и анализа решения Конституционного суда, статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что "комар носа не подточит".

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КСУ, Уголовный кодекс, Незаконное обогащение.
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