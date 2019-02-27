МИД советует украинцам воздержаться от посещения ряда индийских штатов

Новости Украины: Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в ряд штатов Индии из-за обострения отношений с Пакистаном.

Посольство Украины в Индии рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Пенджаб и Химачал-Прадеш в связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях.

В сообщении на сайте посольства также указано, что с 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Пенджаб и Уттаракханд.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии на "горячую линию": +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093, адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 2381657, e-mail: [email protected]