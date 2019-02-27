Порошенко о перспективах развития зеленой энергетики: Инвесторы нам доверяют

Новости Украины: Порошенко на открытии Приморской ВЭС заявил, что инвесторы доверяют Украине.

Инвесторы верят в перспективы Украины и готовы вкладывать средства именно в энергетику будущего.

Это подчеркнул в Тwitter Президент Украины Петр Порошенко.

"Важно, что инвесторы доверяют Украине, верят в ее перспективы и готовы вкладывать средства именно в энергетику будущего. Поэтому открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие", - говорится в твите.

Как сообщалось ранее, в среду в Запорожской области состоялось открытие первой очереди Приморской ветроэлектростанции. Торжественная церемония запуска прошла с участием Президента Петра Порошенко.