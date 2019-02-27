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НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы

НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы
22:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В НАБУ считают, что отмена статьи о незаконном обогащении - это шаг назад в антикоррупционной реформе Украины.

Отмена Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение - это шаг назад в антикоррупционной реформе.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", - отметили в НАБУ.

Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Также в НАБУ напомнили, что в свое время и Литва сталкивалась с проблемой конституционности антикоррупционного законодательства, однако Конституционный суд этой страны признал такое законодательство конституционным, хотя оно еще более жесткое, чем украинское.

"Подобные споры о якобы неконституционности редакции статьи имели место и в Литве. Однако, рассмотрев этот вопрос, литовский Конституционный суд признал норму "незаконное обогащение" соответствующей Основному закону государства. Отметим, что эта норма в Литве гораздо жестче украинской редакции. Ее действие распространяется не только на физических, но и на юридических лиц. В частности, статья предусматривает, что лицо, которое на основе вещного права владеет имуществом стоимостью более 500 минимальных размеров прожиточного минимума (более 19,5 тыс. евро) и знало или должно была знать, что данное имущество не могло быть приобретено за счет законных доходов, подлежит наказанию в виде штрафа или ареста, или тюремного заключения на срок до 4 лет с обязательной конфискацией собственности", - говорится в сообщении.

В НАБУ убеждены, что КСУ принял политическое решение: "Страх ответственности в преддверии начала работы новосозданного Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП, в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции".

Также в заявлении говорится, что отныне все производство в отношении коррупционеров будут закрыты: "В настоящее время детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти".

КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении Читать полностью

"Решение КСУ означает, что все уголовные производстве в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же, как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти на 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - добавили в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что возобновить расследование в отношении фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы.

"Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", - отмечают в НАБУ.

"Убеждены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очищения власти от коррупции. Принятое решение Конституционного суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реваншу старой системы", - резюмировали в Бюро.

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КСУ, Реформы, НАБУ, Незаконное обогащение.
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