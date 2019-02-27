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Очередной миф: Супрун добралась до микроволновок

Очередной миф: Супрун добралась до микроволновок
23:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Супрун опровергла мифы о микроволновке и дала советы по кулинарии.

Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, которые есть в овощах, поэтому микроволновые печи лучшие даже за варки, потому что витамины не вывариваются в воду, а сохраняются в продукте.

Об этом в Facebook написала в.а.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун

"Многие полезные вещества разрушаются при тепловом воздействии. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ приготовления. В целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению", - написала Супрун.

Она отметила, что проводились исследования, во время которых измеряли количество разрушенного витамина С от различного воздействия тепла: варка, готовка на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось пароварение - разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке - примерно четверть, больше вследствие варки - почти половина. Также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем просто на плите.

"Когда речь идет об овощах, добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, приготовленные в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%). В то же время это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества. В некоторых случаях приготовление не только сохраняет, но и способствует лучшему усвоению питательных веществ. К примеру, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови", - отметила и.о. министра.

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Она напомнила, что в целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

В то же время Супрун обратила внимание на качество посуды, используемой для приготовления пищи в микроволновой печи.

"А вот что касается приготовления или разогрева пищи в пластиковой посуде в микроволновке - ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу при нагревании. Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые часто содержатся в пластике - фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют для получения прозрачного и твердого пластика, вторые - чтобы сделать пластик мягким и гибким. Эти вещества связывают с нарушениями работы эндокринной системы из-за их способности влиять на уровень гормонов - эстрогена и тестостерона. Исследования последних лет показали, что BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами", - предупредила чиновник.

Она добавила, что лучше использовать стеклянную или керамическую посуду.

"Если пользуетесь пластиком для разогрева или уже подогретой пищи - используйте только предназначенную для этого пластмассовую посуду. Обычно на ней есть соответствующая маркировка. Если такая посуда имеет повреждения - не следует ее использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров, в которых вы можете просто даже оставлять горячую пищу. Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов", - предупреждает Супрун.

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Минздрав, Микроволновка, Ульяна Супрун, Развенчание мифа.
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