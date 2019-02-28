Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий".

В русском народе употреблялись и другие формы этого имени: Алексий, Лексей, Ляксей, Олексей, Олекса, Алекса, Алесь, Олесь, Лесь. Имя Алекса также является самостоятельным именем.

У имени Алексей существует редко употребляемая женская форма имени – Алексина, которая была заимствованна из французского языка. В современное время стало употребляться иное женское имя, образованное от имени Алексей – Алексия, в США становится популярным парное женское имя Алексис.

Алексей может похвастаться весьма развитой интуицией. Но в достижении своих желаний ему помогает не только она, но и свойственные Алексею активность и воля. Алексей умеет оценивать свои силы. Если он уверен в своем успехе, то будет идти до победного конца, а если благополучный исход представляется мужчине сомнительным, то, скорее всего, он откажется от своих попыток.

Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей. Больше всего в своей жизни Алексей ценит своего отца, следом идут дети Алексея.

Ум и интуиция Алексея скорее женского типа, чем мужского. Он внимателен к мелочам, имеет хорошую память, отличается любознательностью. Алексей неизменно почтителен со своими родителями. В отношениях с женщинами этот мужчина ценит аккуратность и опрятность своей избранницы. Чувствительность и ранимость Алексея привлекают к нему много поклонниц, поэтому победы над противоположным полом мужчина одерживает легко и часто. Тем не менее, Алексей – верный муж, относящийся к жене порой слишком доверчиво.

Особых увлечений у мужчины с именем Алексей нет. Его можно назвать человеком дела, если лень не взяла в нем верх. Он не лишен творческих способностей, которые могут помочь стать хорошим художником, актером, писателем. Профессии, связанные с точной наукой, также подходят Алексею.

Поздравления

Алексей, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

В День ангела желаю Лёше

На всех фронтах побед достичь.

Удачи, счастья чуть побольше,

И денежек немало "стричь".

Лицом фортуна повернется

К тебе пусть, милый, навсегда.

Весь мир прелестно улыбнется,

Наполнив радостью года.

Лёша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Оберегающее имя у тебя —

Ты, Алексей, конечно, это знаешь.

И ценят все, Алёшенька, тебя,

Что ты друзей своих оберегаешь

От скуки, суеты и неудач,

Что ты в делах старателен, заботлив,

В день именин позволь тебе желать

Успехов в жизни, творческого взлета!

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

Для всех защитник и опора,

Всегда надежный, основательный.

Отзывчивый, на помощь скорый,

Ну словом просто замечательный.

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!