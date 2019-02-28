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Гройсман рассказал о главной задаче правительства

Гройсман рассказал о главной задаче правительства
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Подводя итоги работы в 2018 году, премьер-министр заявил, что задачей правительства является обеспечение экономического роста и реинвестиция достояния экономики в качество жизни.

Задача правительства - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека. Об этом, подводя итоги работы социальной сферы за 2018 год, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент.

"Наша задача - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечить первую автоматическую индексацию пенсий, согласно закону, который принят в октябре 2017 года. Ведь все нужно сделать вовремя и качественно и объяснить людям механизм начислений.

Еще одна задача – монетизация субсидий, чтобы защитить и дать конкретную помощь человеку и семье, которая не имеет возможности заплатить полную цену за коммунальные услуги.

Кабмин снизит норму потребления газа

Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".

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Все по теме:

Экономический рост, Премьер-министр Украины, Качество жизни, Субсидии, Владимир Гройсман, Монетизация субсидий.
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