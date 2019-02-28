Гройсман рассказал о главной задаче правительства

Задача правительства - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека. Об этом, подводя итоги работы социальной сферы за 2018 год, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент.
"Наша задача - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечить первую автоматическую индексацию пенсий, согласно закону, который принят в октябре 2017 года. Ведь все нужно сделать вовремя и качественно и объяснить людям механизм начислений.
Еще одна задача – монетизация субсидий, чтобы защитить и дать конкретную помощь человеку и семье, которая не имеет возможности заплатить полную цену за коммунальные услуги.
Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".