Гройсман рассказал о главной задаче правительства

Новости Украины: Подводя итоги работы в 2018 году, премьер-министр заявил, что задачей правительства является обеспечение экономического роста и реинвестиция достояния экономики в качество жизни.

Задача правительства - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека. Об этом, подводя итоги работы социальной сферы за 2018 год, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент.

"Наша задача - не только обеспечить экономический рост, но и реинвестировать достояние экономики в качество жизни человека", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечить первую автоматическую индексацию пенсий, согласно закону, который принят в октябре 2017 года. Ведь все нужно сделать вовремя и качественно и объяснить людям механизм начислений.

Еще одна задача – монетизация субсидий, чтобы защитить и дать конкретную помощь человеку и семье, которая не имеет возможности заплатить полную цену за коммунальные услуги.

Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".