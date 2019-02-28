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В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения

В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
14:23 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В декабре 2019 года в Оболонском и Бородянском районах Киева пройдет пробная перепись населения , а Всеукраинская может пройти в 2020 году.

Глава Госстата Игорь Вернер в публичном отчете указал, что Всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году. Для этого, в конце текущего 2019 года запланировано проведение подготовительного этапа в виде пробной переписи в одном из районов Киева и одном районе Киевской области.

В тексте отчета указано, что местом проведения пробной переписи населения в декабре 2019 года выбран Оболонский район города Киева и Бородянский район Киевской области. 

В ходе пробной переписи населения запланировано проведение проверки программы и переписного инструментария, определение методов и основных организационных мероприятий. Также будут использоваться инновационные технологии, определяться оптимальные даты и длительности проведения переписи, определяться концепции технологии обработки данных и механизмы взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Сообщается, что единственная в независимой Украине перепись населения прошла 5 декабря 2001 года. Проведение следующей переписи, которое было ранее запланировано на 2011 год,  не раз откладывалось.

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В последний раз распоряжением правительства №1323-р от 16 декабря 2015 года Всеукраинская перепись населения была перенесена с 2016 на 2020 год. В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения, которую возглавил  министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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Всеукраинская перепись населения, Пробная перепись населения, Декабрь 2019 года, Районы Киева.
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