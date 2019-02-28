Военный конфликт между Индией и Пакистаном: в Дели застряли более 10 украинцев

Новости Украины: Из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном, около 14 украинцев не могут вернуться в Украину, части из них удалось перебронировать билеты на 2 марта.

Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Twitter сообщило, что консул Украины в аэропорту Дели решает вопрос скорейшего возвращения в Украину группы соотечественников.

Сообщается, что в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном были отменены некоторые авиарейсы в международном аэропорту им.И.Ганди в Дели.

В Департаменте консульской службы сообщили, что, по предварительным данным, в Дели находятся 14 украинцев, однако количество наших соотечественников может быть больше.

#КонсулПоруч, в м/a #Делі. Спільний пошук шляхів вирішення проблеми. Будуть знайдені. Задля цього працюють Посол і консул України в Індії. pic.twitter.com/d8KDZhT8fq — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 февраля 2019 г.

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства – они решают вопросы обеспечения жильем, питания, транспорта. Все обеспечены питьевой водой.

Погорельцев заверил, что "на произвол судьбы никто не покинут, и в ближайшее время все вернутся домой".

Напомним, в среду, 27 февраля, между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Сообщается о двух сбитых боевых самолетах. Стороны подают разную информацию касательно инцидента и боевых потерь: в Нью-Дели заявляют, что обе стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде утверждают, что два сбитых самолета принадлежат Индии. Из-за ситуации, которая возникла, Пакистан перекрыл свое воздушное пространство.