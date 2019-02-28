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Военный конфликт между Индией и Пакистаном: в Дели застряли более 10 украинцев

Военный конфликт между Индией и Пакистаном: в Дели застряли более 10 украинцев
16:55 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном, около 14 украинцев не могут вернуться в Украину, части из них удалось перебронировать билеты на 2 марта.

Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Twitter сообщило, что консул Украины в аэропорту Дели решает вопрос скорейшего возвращения в Украину группы соотечественников.

Сообщается, что в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном были отменены некоторые авиарейсы в международном аэропорту им.И.Ганди в Дели. 

В Департаменте консульской службы сообщили, что, по предварительным данным, в Дели находятся 14 украинцев, однако количество наших соотечественников может быть больше.

 

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства – они решают вопросы обеспечения жильем, питания, транспорта. Все обеспечены питьевой водой.

Погорельцев заверил, что "на произвол судьбы никто не покинут, и в ближайшее время все вернутся домой".

Напомним, в среду, 27 февраля, между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Сообщается о двух сбитых боевых самолетах. Стороны подают разную информацию касательно инцидента и боевых потерь: в Нью-Дели заявляют, что обе стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде утверждают, что два сбитых самолета принадлежат Индии. Из-за ситуации, которая возникла, Пакистан перекрыл свое воздушное пространство.

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Индия, Пакистан, Воздушное пространство, Сбитые самолеты.
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