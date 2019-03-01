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В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"

В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"
05:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: 1 марта пройдут целевые профилактические мероприятия под название "Мигрант".

На территории Украины с 1 марта по 31 мая пройдут целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". Об этом проинформировал на брифинге в Укринформе помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"Во исполнение поручения МВД в период с 1 марта по 31 мая на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю в миграционной сфере под условным названием «Мигрант», к которым будут привлечены Госпогранслужба, полиция, СБУ, Государственная миграционная служба", - сказал Слободян. По его словам, основной целью операции является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины.

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Слободян подчеркнул, что такая спецоперация проводится в Украине впервые, и она уже подтвердила свою эффективность. Так, в 2018 году в ходе проведения соответствующих мероприятий правоохранителям удалось существенно снизить уровень нелегальной миграции, заявил он. В частности, по результатам собеседований было принято решение об отказе во въезде в Украину относительно 1679 иностранцев - потенциальных правонарушителей; принято решение о запрете въезда в Украину относительно 1136 иностранцев; о принудительном возвращении в отношении 101 иностранца-правонарушителя и выдворены 24 человека. Была также пресечена деятельность преступной группы в составе 5 человек, задержали 4 организаторов и 4 пособников нелегальной миграции, в следственные органы Нацполиции направлено 15 сообщений о выявлении признаков уголовных правонарушений, сказал Слободян.

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Пограничники, ГПСУ, Иностранец, Олег Слободян, мигрант.
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