В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"

Новости Украины: 1 марта пройдут целевые профилактические мероприятия под название "Мигрант".

На территории Украины с 1 марта по 31 мая пройдут целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". Об этом проинформировал на брифинге в Укринформе помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"Во исполнение поручения МВД в период с 1 марта по 31 мая на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю в миграционной сфере под условным названием «Мигрант», к которым будут привлечены Госпогранслужба, полиция, СБУ, Государственная миграционная служба", - сказал Слободян. По его словам, основной целью операции является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины.

Слободян подчеркнул, что такая спецоперация проводится в Украине впервые, и она уже подтвердила свою эффективность. Так, в 2018 году в ходе проведения соответствующих мероприятий правоохранителям удалось существенно снизить уровень нелегальной миграции, заявил он. В частности, по результатам собеседований было принято решение об отказе во въезде в Украину относительно 1679 иностранцев - потенциальных правонарушителей; принято решение о запрете въезда в Украину относительно 1136 иностранцев; о принудительном возвращении в отношении 101 иностранца-правонарушителя и выдворены 24 человека. Была также пресечена деятельность преступной группы в составе 5 человек, задержали 4 организаторов и 4 пособников нелегальной миграции, в следственные органы Нацполиции направлено 15 сообщений о выявлении признаков уголовных правонарушений, сказал Слободян.