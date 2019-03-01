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С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам

С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам
09:49 Сегодня Телеграф МИД Украины Фото: Фейсбук

Новости Украины: К существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме ID-карты.

С 1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 14 июля парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству, возглавляемому премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Обновленное правительство после произведенных структурных изменений представлено 10 министерствами вместо 13 и аппаратом госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

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Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях.

19 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией о поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт для граждан обеих стран.

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Безвизовый режим, Грузия, Кабмин, ID-карты.
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